شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في الدوري غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غد الإثنين، للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.
وقال اتحاد الكرة، في بيان: «تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات؛ يرجو اتحاد كرة القدم من السادة الإعلاميين الالتزام بهذه الإجراءات، والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط، لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق إجراء التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه».
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