شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين بيرنلي وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء بيرنلي أمام شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم بيرنلي عن طريق جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 43، وأدرك شيفيلد يونايتد التعادل عن طريق مدافعه «الهداف» جون إيجان في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة، رفع شيفيلد رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثامن، فيما قفز بيرنلي إلى المركز التاسع برصيد 46 نقطة.