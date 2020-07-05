شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يعلن وفاة عمة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة السابق، وفاة عمة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي. ونشر «عبدالغني» تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، قال فيها: «البقاء والدوام لله يا محمد، ربنا يصبركم ويرحمها.. وفاة عمة محمد صلاح». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 74,035

تعافي 20,103

وفيات 3,280

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