شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي يتحدث عن استئناف النشاط الرياضي.. والتجديد لـ«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن استئناف النشاط الرياضي وعودة الأمور لطبيعتها، سيعبر بالنادي من الأزمة المالية التي يمر بها، خاصة أن موارد النادي تزيد مع الفوز بأي بطولة يشارك بها.

وأضاف الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم سبورت»، أن التجديد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم وبنفس القيمة المالية التي كان يحصل عليها في العقد القديم، تعد إنجازًا لمجلس إدارة الأهلي، مؤكدا أن موافقة الخواجة على التجديد وسط هذا المستقبل الغامض دليل على شعوره بالاستقرار مع الأهلي.

وأشار أمين صندوق الأهلي إلى أن الأمور مستقرة مع فتح النادي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الأهلي سيعبر من الأزمة المالية مع استئناف الدورى وكأس مصر ودورى الأبطال، حيث ستزيد القيمة التسويقية مع الفوز بأي بطولة، بجانب الحصول على المكافآت المنصوص عليها في عقود الأهلى مع الشركات الراعية.