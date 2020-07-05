شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالتعادل السلبي، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس، في الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في المباراة من أجل إحكام سيطرته على صدارة جدول المسابقة، والتي يحتلها بـ74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، الذي سيلتقي فريق فياريال في وقت لاحق اليوم.