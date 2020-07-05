شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يحتفل بـ "أول حفيد" : اللهم بارك فيه واحفظه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك الاسبق بوصول أول حفيد له ، حيث نشر صورته مع المولود الجديد عبر حسابه على فيس بوك وعلق قائلا : "الحمد لله رب العالمين اول حفيد فى عائلة رضا عبد العال اللهم بارك فيه واحفظه" ، ويعد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق من أشهر الصفقات التى تنقلت بين قطبى الكرة المصرية فى القرن الماضى.

فبعد خلاف رضا عبد العال مع إدارة الزمالك على تجديد عقده فى صيف 1995، انتقل إلى الأهلى بمبلغ قياسى وقتها 625 ألف جنيه.



رضا عبد العال

وكان لرضا إسهامات فى فوز الأهلى بعدة بطولات للدورى العام وهو ضمن صفوفه، ويعد هدفه فى جمهورية شبين الكوم موسم 2005 - 2006 فى الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع هو أبرز أهداف رضا مع النادى الأهلى، حيث احتفظ للأهلى بفرصة ملاحقة الزمالك على قمة الدورى ثم الفوز بالبطولة فى نهاية الأمر بعد ذلك.

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شارك رضا عبد العال مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم سنة 1990، والتى أقيمت نهائياتها فى إيطاليا ولعب رضا تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى مباراة واحدة فى التصفيات.

لعب رضا عبد العال بعد الأهلى لنادى القناة، وذلك قبل اعتزاله اللعب واتجاهه للتدريب، حيث قام بتدريب عدة فرق فى دورى الدرجة الثانية والأولى، بدأ رضا مشوار التدريب مع نادى بهتيم أحد فرق الدرجة الثانية واشترك معه كمدرب فى كأس مصر وحقق إنجازا حيث تعادل مع نادى الزمالك بدون أهداف فى استاد القاهرة.