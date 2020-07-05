شكرا لقرائتكم شوقى غريب ينعى وفاة رجاء الجداوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعي شوقي غريب المدير الفني لمنتخب ببالغ الحزن والأسى الفنانة الراحلة رجاء الجداوى التى وافتها المنية صباح اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

أكد شوقى غريب انه كان يتربط بعلاقة وطيدة مع الراحلة رجاء الجداوي و زوجها الراحل الكابتن حسن مختار لاعب الإسماعيلي و منتخب مصر و مدرب الفراعنة الأسبق مع الهولندي رود كرول ، مقدما العزاء لإبنتها أمير حسن مختار.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا، صباح اليوم بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها الى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وخلال الأيام الماضية وضعوها الأطباء المعالجين على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن انبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز، لأن نسبة الأكسجين فى الدم من غير الجهاز 55%، رغم حقنها قبل ذلك ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن لم يأت ذلك بنتيجة إيجابية.