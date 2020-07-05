شكرا لقرائتكم محمد صلاح يفقد عمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت عن عالمنا، اليوم عمة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بعد صراع مع المرض ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح. Advertisements والجدير بالذكر، كان صلاح قد تبرع بكامل تكلفة إنشاء مركز إسعاف ليخدم أهالي قرية نجريج، حيث بلغت تكلفة المركز 600 ألف جنيه، ليخدم 30 ألف شخص.

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