شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إدارى الإنتاج سبب شائعة إصابة باسم بكورونا.. ولا نية لتخفيض راتب البدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة سبب ظهور شائعة إصابة باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى بكورونا ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :" كل نتائج مسحات كورونا تظهر دون أخطاء من إتحاد الكرة بإستثناء واقعة باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى والخطأ خرج من ناديه وليس من الاتحاد "

وقال العطار : " إتحاد الكرة أرسل نتائج مسحة كورونا للإنتاج وليس بها نتيجة باسم مرسى وطلبنا منهم الانتظار لان نتيجة فحصه لم تظهر حتى الان ، فقام إدارى الانتاج بإبلاغ اللاعب بأنه مصاب ويجب عزله وهذا لم يحدث وعلى الفور شعر باسم بالقلق وذهب لإجراء مسحة أخرى وتأكد من سلامته وبمراجعة إتحاد الكرة أكدنا سلامته لان النتيجة كانت ظهرت وقتها "

وعن مسحات كورونا لأندية الدوري قال المدير التنفيذى للجبلاية: " 18 نادى فى الدوري كلهم أجروا مسحات كورونا على نفقة الجبلاية وليس هناك نادى أجراها على حسابه"

وعن تخفيض رواتب البدرى وشوقى غريب قال العطار : " هذا الامر ليس مطروحاً فلقد عقدت اللجنة الخماسية إجتماع مع البدرى وغريب الاسبوع الماضى لمناقشة الفنيات ليس أكثر من ذلك لاسيما أن كل الامور مهيئة لإعداد المنتخبات بعد تأجيل كان 2021 ووجود متسع من الوقت".

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وعن القسم الثانى والثالث قال المدير التنفيذى للجبلاية : "قررنا الاجتماع بكل منطقة فى يوم معين وستبدأ اللجنة الخماسية الرحلة بالسفر للأقصر غداً ثم الاربعاء تتوجه للضبعة حيث أندية مطروح ويعقبها الدقهلية والمنوفية ، ولم نتخذ قرار نهائى بشأن القسم الثانى لان القسم الثانى والثالث متربطين ببعضهم البعض وبنهاية الاسبوع سنعلن القرار وسط وعود من عمرو الجناينى بأن الجميع سيكون مبسوط ومرتاح".

وفى وقت سابق ، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن الجبلاية حصلت على وعد من الجهات الامنية بالتصديق على جدول الدوري خلال 5 أيام ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : "أعلنا بداية الدوري وننتظر موافقة الجهات الامنية لإعلان جدول المباريات وحصلنا على وعد بالحصول على الموافقات بعد خمسة أيام ، وننتظر موقف أسوان الذى قرر اللعب فى القاهرة وحصل على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإقامة فى المركز الاوليمبى ولكنه حتى الان لم يخطرنا بملعبه بشكل رسمى".

وأضاف العطار: " أسوان مازال يفاضل بين اتحاد الشرطة وملعب المقاولون لتحديد ملعبه وإخطارنا بقراره النهائى وموافقة مسئولى الملعب ، وبإستثناء أسوان كل المباريات الدور الثانى ستقام على ملاعب الدور الأول دون تغيير".

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية : "نتواصل بشكل يومى مع رؤساء الاندية ومديرى الاندية حتى لا يكون هناك مايعكر صفو إنطلاق المسابقة ، وسنجرى مسحة كورونا للحكام قبل أسبوعين من بداية المسابقة المحلية".

وعن تطبيق تقنية الفار:"سيتم تطبيق تقنية الفار فى الدور الثانى للدوري ولكن سيتم تقليل عدد الافراد المتواجدين فى السيارة كإجراء احتياطى خوفاً من جائحة كورونا".