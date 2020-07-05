شكرا لقرائتكم الأهلي يضم "رمضان" هليوبوليس لتدعيم فريق اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي إن النادي أنهى إجراءات ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد؛ لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ، وأوضح أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب من نادي هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي مضر السعودي، حيث أتم النادي كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد ، وأشار «عبدالقادر» إلى أن «محسن رمضان» وقع على أوراق الانتقال إلى الفريق، وانضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق محروس المدير الفني للفريق ، وأضاف أن التعاقد مع رمضان يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، خاصة أنه لاعب دولي، ويملك مقومات مميزة، ويعد إضافة كبيرة للفريق وللمنافسة على كل البطولات.

من ناحية أخرى ، تعاقد مسئولو الأهلي مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الاهلي فى المرحلة المقبلة بعدما وجه مجلس ادارة النادي الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.