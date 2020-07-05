مران كهربا فى الأهلى "على رجل ونص"

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جدة - عمرو شويل ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، بنيولوك جديد في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجاري، وظهر كهربا بلون شعر جديد وقصة مختلفة عن الأيام الماضية.



مران كهربا

في سياق متصل، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، وحرص ديفيد سيزا على الحديث مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبى، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها.

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كما واصل الأهلى أعمال تعقيم ملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

فيما ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب البدنى وتدريبات الكرة فى المران ضمن البرنامج التدريبى الذى يخوضه الفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

ويستعد الأهلى لاستكمال بطولة الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.