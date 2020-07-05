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رونالدو يسجل ركلته الحرة الأولى مع يوفنتوس في رباعية تورينو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على تورينو 4 - 1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم سجل أندريا بيلوتي الهدف الأول لتورينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 61، ثم سجل كوفي جيجي، لاعب تورينو، الهدف الرابع ليوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الرابع والعشرين ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة عشر لتورينو مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع.

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