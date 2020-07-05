شكرا لقرائتكم تشيلسي يستعيد الرابع بثلاثية في مرمى واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه واتفورد 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وكان فريق مانشستر يونايتد تقدم مؤقتا إلى المركز بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بورنموث 5 /2 لكنه عاد الآن للمركز الخامس بعد فوز تشيلسي.

وعزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3 /صفر وفاز ارسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2 /صفر في الوقت الذي فاز فيه برايتون على مضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر.

Advertisements

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حسم تشيلسي الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع الفرنسي اوليفييه جيرو والبرازيلي ويليان من ضربة جزاء في الدقيقتين 28 و43.

وفي الشوط الثاني أكد روس باركلي أحقية تشيلسي في الفوز بهدف ثالث سجله في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة في المركز المركز الرابع ، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وتوقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة أخرى من الهبوط، كما توقف رصيد واتفورد عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.