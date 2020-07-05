شكرا لقرائتكم لاتسيو يسقط أمام ميلان بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق لاتسيو في فخ الخسارة أمام ضيفه ميلان صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما فاز ساسولو على ليتشي 4 - 2.
وسجل أهداف ميلان هاكان تشالهانوغلو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59. وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.
وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.
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