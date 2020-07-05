الاتحاد المصري لكرة اليد يتراجع عن إلغاء الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، استئناف بطولة الدورى بدءًا من شهر أغسطس المقبل.

وأصدر الاتحاد بياناً اليوم قال فيه إن القرار "جاء فى ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزراء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضى لتخفيف الأثار الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا للمارسة الرياضة، لما لها من أثار إيجابية على الصحة العامة."

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وأضاف الاتحاد المصري لكرة اليد أنه "سيتم استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس 2020، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يتم استكمال مباريات دورى الناشئين والناشئات مواليد 2000، 2002، ودورى عمومى السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدورى الممتاز، وكذا استكمال مباريات الصعود بدورى الدرجة الأولى."

وتابع: "أما فيما يخص دورى المحترفين سيتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال سبتمبر 2020، على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للاعبى المنتخب القومى الأول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021".

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إلغاء دوري المحترفين الموسم الحالي 2019-2020، كما أعلن إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم الحالي، حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشي فيروس كورونا المستجد.