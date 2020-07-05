ظهر الاثنين.. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن الكرة الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عقد مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غد الاثنين للكشف عن الكرة الموحدة.

ومن المقرر اأن يتم ستخدامها في مباريات الدوري عند استئناف النشاط في السابع من أغسطس المقبل.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد سبق وأعلن عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الماضي وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن قبل عدة أيام استئناف مسابقة الدوري في السابع من أغسطس المقبل، على أن يتم الكشف عن جدول الدوري على مرحلتين.