محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أكد مصدر مسؤول أن هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن المقابل المادي بين الأهلي والمقاولون العرب من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب وسط المقاولون العرب.
وأعلن الأهلي والمقاولون في وقت سابق عن وجود مفاوضات رسمية بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.
وقال المصدر، في تصريحاته خاص لمصراوي، إن الصفقة اقتربت من الأهلي بعدما حدث تقارب في وجهات النظر فيما يخص المقابل المادي بين مسؤولي الناديين بشأن صفقة طاهر محمد طاهر".
وأكمل المصدر: "كان هناك خلاف بشأن المقابل المادي والأمور اقتربت من الحسم".
واختتم: "خلال أيام سيتم حسم الصفقة وهناك جلسة ستجمع محمود الخطيب رئيس الأهلي بنظيره في المقاولون محسن صلاح لإنهاء كل الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة الأهلي الأولى تقترب.. الخطيب ينهي الخلاف مع إدارة المقاولون حول "مقابل" طاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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