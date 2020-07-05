اتحاد الكرة: سببان وراء تأخير إعلان جدول الدوري.. ولم نناقش تخفيض راتب البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تأخير الإعلان عن جدول مباريات الدوري، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عنه خلال الأربع أو الخمس أيام المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال العطار: "سيتم الإعلان عن جدول الدوري خلال الأربع أو الخمس أيام المقبلة".

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وأضاف المدير التنفيذي بالجبلاية: "سبب تأجيل الإعلان هو الحصول على الموافقات الأمنية على مواعيد وملاعب المباريات، إلى جانب الاستقرار على ملعب خاص لنادي أسوان الذي تقرر خوض مبارياته في القاهرة".

وعن الأندية التي أجرت مسحات على نفقتها الخاصة، قال العطار: "ليس لدي أدنى فكرة عن تلك الأندية، الـ18 نادي المشاركين في الدوري الممتاز أجروا المسحات عن طريق اتحاد الكرة، والهيئة الطبية التي يتم إجراء المسحات من خلالها معتمدة".

وبسؤاله عن تخفيض راتب حسام البدري مدرب المنتخب الأول وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، قال: "الجلسة التي تمت بين مدربي المنتخبات كانت فنية بحتة ولم يتم التطرق للحديث عن تخفيض أي رواتب".