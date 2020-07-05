محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفيت صباح اليوم الأحد منصورة غالي عمة نجم ليفربول المصري محمد صلاح بعد صراع مع طويل مع المرض. وشيعت جنازة الفقيدة عقب صلاة الظهر بمسقط رأسها بقرية نجريج بمحافظة الغربية. ويلعب صلاح برفقة ليفربول في الخامسة والنصف من مساء اليوم ضد أستون فيلا بالجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقاً للتقارير الصادرة من الصحف الإنجليزية فأن محمد صلاح سيبدأ ضمن التشكيل الأساسي للريدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من مباراته مع أستون فيلا .. وفاة عمة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.