مفتوحة على النايل سات .. القناة المجانية الناقلة لمباراتي ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتواصل صراع الدوري الأسباني بمواجهتين من العيار الثقيل حيث يبدأ ريال مدريد الدفاع عن صدارته الثانية ظهراً بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب "سان ماميس"، وفي الساعة العشارة مساءً يستضف فيا ريال الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه برشلونة بفارق أربع نقاط.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

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القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500