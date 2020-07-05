ريال مدريد يلامس لقب الليجا بإسقاط بيلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حافظ ريال مدريد على سلسلة انتصاراته بتحقيق انتصار صعب على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سان ماميس" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

واقترب الفريق الملكي أكثر من استعادة لقب الليجا لأول مرة منذ 2017 قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، بفضل سيرجيو راموس الذي سجل هدف الفوز من ضربة جزاء، وهو الهدف الخامس لقائد الريال في آخر سبع جولات والعاشر بشكل عام.

وبهذه النتيجة، يوسع الريال الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط مؤقتا بعدما عزز تربعه على صدارة الليجا بـ77 نقطة بانتصاره السابع على التوالي، بانتظار مباراة برشلونة أمام مضيفه فياريال في وقت لاحق.

وعلى الجانب الآخر، لم ينجح أتلتيك بيلباو في استغلال ملعبه لإيقاف الريال، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة ويظل في المرتبة التاسعة بجدول ترتيب الليجا، بعد تلقيه الخسارة الثانية في آخر أربع جولات.

ملخص المباراة:

جائت الخطورة الأولى في المباراة من جانب ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بعدما أطلق ماركو أسينسيو تصويبة صاروخية بيسراه من ركلة حرة، ليتصدى لها أوناي سيمون ببراعة ولم يتمكن كريم بنزيما من متابعتها.

وأتى الرد سريعا من بيلباو في الدقيقة السادسة بعدما تلقى إينياكي ويليامز تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء مرت من سيرجيو راموس، لكن مارسيلو أنقذ فريقه من إدراك الهدف بعدما تصدى لتسديدة المهاجم الذي كان في موضع تسلل.

وفي الدقيقة الـ16 من اللقاء، كاد بيلباو أن يفتتح التسجيل بعدما أرسل أوناي لوبيز عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليحولها راؤول جارسيا بضربة رأسية قوية، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تمكن من التصدي لها.

وكان الريال قريبا من مباغتة أصحاب الأرض بهدف افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ22، بعدما أرسل ماركو أسينسيو عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى رودريجو بلا رقابة، لكن ذهبت رأسية البرازيلي الشاب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ23، اقتنص أتلتيك بيلباو الكرة من منتصف ملعب ريال مدريد وتحديدا كريم بنزيما، لتسنح فرصة لويليامز في الجبهة اليمنى حيث توغل بها داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لكنها ذهبت فوق العارضة الأفقية لمرمى كورتوا.

Advertisements

أثبت المدافع البرتغالي ​إيدير ميليتاو كفائته في الشوط الأول بعد نجاحه في إفساد انطلاقات ويليامز في الجبهة اليمنى، حيث افتك الكرة ببراعة في المرة الأولى قبل أن يجبره على ارتكاب خطأ في الفرصة الثانية ويمنع انفراده بكوروتوا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تواصلت خطورة الريال في الجبهة اليسرى التي يقودها ماركو أسينسيو، بعدما أرسل عرضية متقنة جديدة داخل منطقة، ليقابلها بنزيما بضربة رأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني، حاول لوكا مودريتش التسديد من بعيد بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ47، لكنها ذهبت في أحضان الحارس أوناي لوبيز.

واصل ريال مدريد ضغطه على أتلتيك بيلباو بحثا عن افتتاح التسجيل، لكن دفاع الفريق الباسكي ظل صامدا ونجح في إيقاف خطورة الفريق الملكي خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في المباراة عن طريق سيرجيو راموس في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء بعد ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو إثر تدخل ضد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وفي الدقيقة الـ85 من اللقاء، أتيحت فرصة إدراك التعادل لبيلباو بعدما وصلت الكرة إلى البديل دي ماركوس داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ذهبت سيئة فوق العارضة الأفقية لمرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة الـ88، كاد ريال مدريد أن يضاعف النتيجة عن طريق كريم بنزيما بعد تمريرة ثنائية مع البديل الألماني توني كروس، لكن التسديدة الأرضية للمهاجم الفرنسي أبعدها حارس بيلباو بأقدامه.

وظلت النتيجة على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو (1-0).

تشكيل بيلباو: أوناي سيمون، أندير كابا، ييراي ألفاريز، إينيجو مارتينيز، يوري بيرتشيتشي، إيكر مونياين، أوناي لوبيز، داني جارسيا، إينييجو كوردوبا، إينياكي ويليامز، راؤول جارسيا.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ​إيدير ميليتاو​، سيرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، رودريجو.