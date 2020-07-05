أحمد حجازي أساسيًا مع ويست بروميتش أمام هال سيتي

يستعد فريق ويست بروميتش، الإنجليزي، لمواجهة هال سيتي، خلال المباراة التي ستنطلق الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الـ41 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "شامبيونشيب". الأولى "شامبيونشيب". شهدت التشكيلة الأساسية تواجد النجم المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف ويست بروميتش. ويحتل ويست بروميتش المركز الثاني برصيد 74 نقطة، حيث ينافس على التتويج بلقب الشامبيونشيب إضافة إلى التأهل المباشر الدوري الدرجة الممتازة، "بريميرليج"، ويحتل هال سيتي المركز الثاني والعشرين، برصيد 45 نقطة.

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