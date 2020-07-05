الثلاثاء.. اجتماع هام في اتحاد تنس الطاولة

يعقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور يوم الثلاثاء القادم إجتماع لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمنتخبات والأندية المصرية .

وقال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن الاتحاد يعقد الإجتماع لوضع خطة إحترازية كاملة لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد طوكيو والذي يقام في منتصف شهر يوليو الجاري بصالة الاتحاد في الاستاد ولتحديد موعد سحب عينات فيروس

كورونا التي يتحملها الاتحاد للاعبي المنتخب .

وتابع عاشور قائلًا أنه أثناءالإجتماع سيتم مناقشة إلغاء بطولة مصر الدولية للناشئين في تنس الطاولة والتي من المقرر أن تستضيفها مصر في شرم الشيخ في شهر أكتوبر القادم بسبب صعوبة إقامتها في الظروف الحالية التي تمربها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا .

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وواصل قائلًا أنهم يناقشون في الإجتماع ذاته تحديد موعد عودة البطولات المحلية بشكل رسمي و مخاطبة الأندية المشاركة في البطولات المحلية من أجل إجراء مسحة فيروس كورونا قبل إستئناف البطولات للحفاظ على سلامة الجميع .

وأختتم رئيس الاتحاد المصري لنتس الطاولة قائلًا أنه يتم مناقشة بطولة العالم التي تستضيفها كوريا في شهر مارس القادم 2021 وطريقة الإستعداد لها ، والبطولة العربية التي تقام في شهر نوفمبر في لبنان .

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