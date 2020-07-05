وفاة عمة محمد صلاح بعد صراع مع المرض

توفت منصورة حامد غالي، عمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض الكبد على مدار السنوات الماضية.
كانت عمة محمد صلاح تخضع للعلاج بعد حجزها في مستشفى الكبد بكفر الشيخ قبلأن تتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، ونفت المصادر أن يكون سبب الوفاة إصابة عمة صلاح بفيروس كورونا.
شارك عدد كبير من أهالى قرية نجريج، مسقط رأس العائلة،
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