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وفاة عمة محمد صلاح بعد صراع مع المرض

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 توفت منصورة حامد غالي، عمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض الكبد على مدار السنوات الماضية.

 

 كانت عمة محمد صلاح تخضع للعلاج بعد حجزها في مستشفى الكبد بكفر الشيخ قبل

أن تتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، ونفت المصادر أن يكون سبب الوفاة إصابة عمة صلاح بفيروس .

 

 شارك عدد كبير من أهالى قرية نجريج، مسقط رأس العائلة،

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فى تشييع جثمان المتوفاة إلى المقابر عقب صلاة الظهر، اليوم الأحد، حيث تم نقلها إلى القرية بعد وفاتها لتشييع جثمانها ودفنها.

 

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