ريـال مدريد يتعادل سلبيًا مع أتليتك بلباو في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول بين ريـال مدريد وأتليتك بلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان ماميس بالجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

شهدت الـ45 دقيقة الأولى محاولات من جانب الفريقين للتسجيل وكان أتليتك بلباو ندًا للفريق الملكي وهدد مرماه في أكثر من كرة خطيرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 74

نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المرتبة الثانية، بينما يمتلك أتلتيك بيلباو 48

نقطة في المركز الثامن.

وتمكن الفريق الملكي من الفوز على خيتافي في الجولة الـ33 من عمر الليجا، بهدف وحيد مقابل لا شيء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت في شهر ديسمبر من العام الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان،

المدير الفني، تشكيل الملكي لمواجهة أتلتيك بيلباو

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

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حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو، راموس، ميليتاو، كارفاخال

الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، رودريجو

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن حالة لاعبيه، رافاييل فاران وإيدين هازارد قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، المقرر له اليوم الأحد ضمن الجولة الـ34 بالدوري الإسباني.

قال زيدان: ‘‘هازارد يعاني من بعض الآلام مؤخرًا ولا نرغب بالمخاطرة به، آمل أن نراه يلعب مرة أخرى قبل النهاية".

وواصل:" لقد تعرض لضربة قوية في مباراة إسبانيول وغاب لثلاثة أو أربعة أيام، لكن نأمل أن يتعافى سريعًا‘‘.

وأضاف زيدان:" فاران لم نريد المجازفة بمشاركته معنا هو لديه مشاكل بالعنق وأعتقد أن الأمر ليس سئ بالنسبة له أن يحظى بالقليل من الراحة‘‘.