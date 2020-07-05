الزمالك يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

يخضع مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، حاليًا للعزل المنزلى مع تنفيذه لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من فيروس كورونا.

تأكد إصابة اللاعب بذلك الفيروس من خلال إجرائه المسحة الأولى مع الفريق، التى أجريت الجمعة الماضية فى مقر

النادى، ضمن الاستعدادات التى يجريها النادى لعودة التدريبات خلال الفتره المقبلة.

كما تأكد أيضاً إصابة منتصر الرملى، إدارى الفريق، بالفيروس.

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، أنه تواصل مع مصطفى

فتحى، حيث أكد اللاعب لهم عدم معاناته من أي أعراض.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على التواصل مع مصطفى فتحى من أجل الاطمئنان على حالته ودعمه، كما يتواصل معه جميع لاعبى الفريق من أجل دعمه فى المرحلة الحالية للتعافى سريعًا من الفيروس والعودة إلى الفريق.