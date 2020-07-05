كشفت بعض التقارير المغربية عن موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
صحيفة المنتخب المغربية أشارت إلى أن الكاف حدد يوم 6سبتمبر موعدًا لإقامة مباراة الزمالك والرجاء، فيما لم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي والوداد. الصحيفة قالت إن الاتحاد الأفريقي سيكشف عن الموعد الرسمي للمباراة خلال الأيام المقبلة، وبشكل رسمي سيتم الإعلان عن خوض المواجهة يوم السادس من سبتمبر.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على موعد لقاء الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.