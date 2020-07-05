تعرّف على موعد لقاء الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت بعض التقارير المغربية عن موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

صحيفة المنتخب المغربية أشارت إلى أن الكاف حدد يوم 6

سبتمبر موعدًا لإقامة مباراة الزمالك والرجاء، فيما لم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي والوداد. الصحيفة قالت إن الاتحاد الأفريقي سيكشف عن الموعد الرسمي للمباراة خلال الأيام المقبلة، وبشكل رسمي سيتم الإعلان عن خوض المواجهة يوم السادس من سبتمبر.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.