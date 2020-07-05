جوارديولا: أثق في إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه واثق من أن المحكمة الرياضية ستلغي العقوبة المفروضة على ناديه والتي تقضي بحرمانه من المنافسة على المستوى الأوروبي لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة .

ونظرت محكمة التحكيم الرياضية في شهر يونيو الماضي في الطعن الذي

قدمه مانشستر سيتي ضد العقوبة ويتوقع أن تصدر قرارا في القضية بحلول 13 يوليو الجاري.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات بريطانية: "نحن على أهبة الاستعداد ولدي ثقة كبيرة، بأنه سيتم السماح لنا بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا لأننا نريد التواجد في البطولة خلال هذين العامين".

وأضاف جوارديولا قائلًا: "في 13 يوليو سنعرف القرار ومن أجل النادي وجميع العاملين به واللاعبين والجميع وأفراد الطواقم فنحن كناد نأمل بالاستمرار في النمو والتقدم خلال الأعوام المقبلة".

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وتهدف قواعد اللعب النظيف إلى تحقيق كافة التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الانفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.

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