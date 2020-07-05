شاهد .. ليفاندوفسكي هداف يسجل الأجمل.. زار الشباك 5 مرات في 9 دقائق

البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ مهاجم قناص من نوع خاص دائما يحرص أن يضع بصمة جمالية في أهدافه، حيث سجل مع فريقه باريرن ميونخ 51 هدفاً هذا الموسم بعد هدفيه امس مع فريقه امام بايرليفركوزون في نهائي كأس المانيا.

ولعب النجم دورا كبيرا في فوز البايرن بثنائية الدوري وكأس المانيا هذا الموسم ويسهم في حصد البافاري كأس ألمانيا للمرة العشرين في تاريخه.

وكان له دورا ايضا في تحقيق بايرن ميونخ رقماً قياسياً جديداً إذ لعب 26 مباراة دون هزيمة، حيث تعادل مرة واحدة فقط منذ ديسمبر.

وأهداف ليفاندوفسكي الرائعة جعلته يتفوق هذا الموسم على ثلاثة من أكبر أندية أوروبا، وهم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيه سي ميلان الإيطالي، و أتليتكو مدريد الإسباني.

ويتوج الفريق البافارى بلقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالى والعشرين في تاريخه.

وجاء النجم تيمو فيرنر، هداف لايبزيج الألماني والوافد الجديد لصفوف تشيلسى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في المركز الثانى برصيد 34 هدفا، يليه تشيرو إيموبيلى.

5 أهداف في 9 دقائق

وحقق المهاجم البولندي الدولي ليفاندوفسكي عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم "البوندزليجا" من خلال الأهداف الخمسة التي سجلها لبايرن ميونيخ في شباك فولفسبورج في 22 سبتمبر 2015 بالمرحلة السادسة من "البوندزليجا".

ولعب ليفاندوفسكي في هذا اللقاء مع بداية الشوط الثاني من المواجهة التاريخية، التي أنهى فولفسبورج شوطها الأول لصالحه بهدف نظيف، ليقلب المهاجم البولندي

النتيجة لصالح بايرن بخمسة أهداف في غضون 9 دقائق.

ويعتبر ليفاندوفيسكي أول لاعب بديل يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة إضافة إلى أنه أحرز الثلاثية "هاتريك" الأسرع في تاريخ الكرة الألمانية فضلا عن أنه سجل الهدفين الرابع والخامس في أربع دقائق فقط.

وشارك اللاعب الدولي البولندي في الشوط الثاني من المباراة على حساب تياجو ألكانتارا عندما كان فولفسبورج متقدما في النتيجة بهدف نظيف، ليسجل الأهداف الخمسة في الدقائق "51، 52، 55، 57، و60".

وقال ليفاندوفيسكي بعد هذا اللقاء: "لقد كان أمرا غير معقول، أشعر بالرضا التام، كنت أدرك أنه كان يجب علينا تسجيل الأهداف في الشوط الثاني، لكن خمسة أهداف أمر رائع بالنسبة لي".

وأضاف "بعد الهدف الثالث أو الرابع أدركت أننا وصلنا إلى الدقيقة 60 فتعجبت، الآن نمتلك النقاط الثلاث وعلينا أن نفكر في المباراة المقبلة".

جوارديولا..لن ارى خماسية مثل هذه..!

وقال وقتها جوزيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ " لم أر شيئا مثل هذا، أعتقد أنني لن أراه مرة أخرى".

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وأضاف ديتير هيكينج المدير الفني لفولفسبورج "ماذا يمكنني أن أقول؟ مهاجم صاحب قدرات فائقة زار الشباك خمس مرات وكان بإمكانه أن يسجل الهدفين السادس والسابع".

وليفاندوفسكي من مواليد 21 أغسطس 1988 هو لاعب

كرة قدم بولندي بعد أن كان هداف الدرجة الثالثة والثانية البولندي مع "زنيتشج بروشكوف".

انتقل إلى فريق الدوري البولندي الممتاز لخ بوزنان، وكان هداف في الدوري كما فازوا به في موسم 2009–10. في عام 2010، إنتقل إلى بوروسيا دورتموند بمبلغ 4.5 مليون يورو، حيث فاز بالبونذليجا مرتين على التوالي.

وحصل على لقب الهداف في أحد المواسم. في عام 2013، تأهل دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان ثاني أفضل هداف في تلك البطولة، خلف كريستيانو رونالدو فقط.

قبل بداية موسم 2014– 2015،وافق ليفاندوفسكي على الانضمام إلى منافسه فريقه بايرن ميونيخ، بانتقال مجاني. في ميونيخ، وفاز بلقب البوندزليجا في أول ثلاث مواسم له.

وكان ضمن تشكيلة الموسم في الدوري في كل النسخ الثلاث في موسم 2015–16، قاد البايرن لتحقيق الدوري بتسجيلة 30 هدف، وفي موسم 2016–2017 حصل على جائزة أفضل لاعب في العام في البوندزليجا.

افضل رياضي في بولندا

وأختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا في الموسمين السابقيين، وقد بلغ مجموع أهدافه أكثر من 200 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني.

مثل ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا منذ عام 2008، حيث لعب معهم أكثر من 110 مباراة، وكان مشارك في يورو 2012 ويورو 2016. ليفاندوفسكي هو الهداف التاريخي لمنتخب بولندا بتسجيله 61 هدف.

في عام 2015، تم اختياره بالتصويت كأفضل رياضي في بولندا، وفي عام 2016 أحتل المركز الرابع في جائزة كرة الفيفا الذهبية لعام 2015. وقد تم اختياره كأفضل لاعب بولندي للعام السابع على التوالي ويعد هذا رقم قياسي. وقد صنفته صحيفة الجارديان كخامس أفضل لاعب كرة قدم على هذا الكوكب في عام 2015.

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