السد القطري يعلن تجديد عقد تشافي

أعلن نادي السد القطري، اليوم الأحد، تجديد عقد الإسبانى تشافى هيرنانديز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميًا.
نشر نادى السد القطري عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "رسميًا.. تجديد عقدتشافي هيرنانديز مدرباً للفريق لموسم إضافي 2020/ 2021".
أعرب تشافي عن سعادته بتجديد عقده مع السد قائلًا: "أعمل مع إدارة النادي خلال الفترة الحالية على ملفات عدة،من أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، إضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الإسباني جابي والمكسيكي ماركو فابيان".
كانت تقارير صحفية ربطت اسم تشافي باقترابه من منصب المدير الفني لبرشلونة الإسباني.
وتولى تشافي، صاحب الـ٤٠ عامًا، تدريب السد القطري موسم ٢٠١٩ خلفًا لجيزوالدو فيريرا.
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