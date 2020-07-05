رياضة | موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وتقرر أن يقام اللقاء بين الأهلي والوداد يوم الخامس من شهر سبتمبر على مباراة واحدة كما أصدر الاتحاد الإفريقي قراره، على أرض محايدة.

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وكان تم التشاور بين الإمارات والمغرب والكاميرون، لاستضافة اللقاء، وحسب التقارير فالاقرب لذلك هي الكاميرون.

وينطلق اللقاء بين الأهلي والوداد عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش، حسب ما أكدت التقارير.

ويقاتل الأهلي من أجل التتويج بقلبه التاسع الغائب منذ عام 2013 عندما توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بينما يبحث الوداد عن لقبه الثالث إذ كان آخر تتويج له على حساب الأحمر في 2017.