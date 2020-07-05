رياضة | تعرف على تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرأت تطورات جديدة في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر صاحب الـ23 عاما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى النادي الأهلي.

واوشكت الأمور على الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما أوضح محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، بعد أن تم تخفيض قيمة الصفقة.

وكان طاهر قد حسم وجهته بالانتقال إلى القلعة الحمراء وأبلغ مسئولو ذئاب الجبل بذلك، وهو ما أنهى الصفقة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر بطريقة 4-2-3-1 المعتادة للأحمر في مبارياته، كالتالي:

في حراسة المرمى، محمد الشناوي

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وفي خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

وفي الوسط، اليو ديانج، عمرو السولية

وفي خط الوسط الهجومي، حسين الشحات، افشة، طاهر محمد طاهر

في الهجوم، مروان محسن

وشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب في 86 مباراة، واستطاع أن يسجل 11 هدف ويصنع 9 أهداف آخرين.