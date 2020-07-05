رياضة | أزمة كبرى داخل الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى داخل الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة كبرى داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي في الساعات الماضية، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأبطال في شهر سبتمبر المقبل.

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وأشارت تقارير مغربية حسب صحيفة "لو 360"، إن ملف اللاعبين المعاريين يتسبب في أزمة داخل نادي الوداد، حيث سيعود العديد من اللاعبين في الفترة القادمة للفريق.

حيث سيعود لفريق الوداد البيضاوي المغربي كل من :- "أنس الأصباحى المعار لفريق اتحاد طنجة، ومحمد كمال وإبراهيم الباز المعارين لنهضة الزمامرة، وإسماعيل المترجى والنيجيرى جابرييل كوتشيكو".

وحدد الاتحاد المغربي لكرة القدم 25 لاعباً لكل نادي في الموسم الجديد.