رياضة | آخرهم مصطفى فتحي.. تعرف على قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم مصطفى فتحي.. تعرف على قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عدد من نجوم الكرة المصرية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث أعلن عدد من الأندية بالدوري المصري، عن بعض الإصابات بين صفوفها بالوباء الذي ضرب جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية، وتسبب في حالة شلل لمختلف مجالات الحياة.

تعرف على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بالدوري المصري

يأتي محمد عواد حارس مرمي الزمالك على رأس المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلن اللاعب عن إصابته بالفيروس المستجد عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعدما خضع للمسحة وجاءت نتيجتها إيجابية، وتعافي اللاعب من المرض وتحولت نتيجة التحليل الخاصة به لـسلبية في المسحة الثانية.

كما تعرض مصطفي فتحي لاعب الزمالك للإصابة بفيروس كورونا حيث كتب اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر": " covid -19.. الحمد لله دعواتكم"، ومن الزمالك تعرض ايضا محمد عيد طبيب الفريق، وأحد أفراد الجهاز الإدارة للإصابة بالفيروس المستجد.

وأعلن نادي إنبي عن ظهور 5 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة بينهم 3 لاعبين، محمود قاعود مهاجم الفريق الأول، واللاعب الصاعد أحمد قاسم بفريق الناشئين، ولاعب ثالث لم يتم الكشف عن هويته، بالإضافة لعامل غرفة خلع الملابس ومحلل الأداء بالفريق.

ضحايا فيروس كورونا في الكرة المصرية

وأعلن نادي طنطا عن 7 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق 4 لاعبين منهم 3 من القوام الأساسي للفريق، بالإضافة لـ 3 من أفراد الجهاز الفني وذلك بعد إجراء النادي المسحتين الأولي والثانية، ولم يتم الكشف عن هوية أو أي تفاصيل بخصوص اللاعبين المصابين ضمن فريق أبناء السيد البدوي.

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وكشف الاتحاد السكندري عن إصابتين بين لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، دون الإفصاح عن هوية اللاعبين.

كما أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه، وذلك بعد خضوع الفريق للمسحتين الأولي والثانية، ولم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين.

كورونا يضرب الأندية المصرية

وكشف نادي الإسماعيلي عن اصابتين بين صفوفه ولم يوضح إذا كانت الإصابات للاعبين أو أفراد الجهاز الفني والإداري، كما يوجد اصابتين أيضا بين لاعبي فريق المقاولون العرب، كما أعلن الاتحاد السكندري عن إصابة لاعبين بالفريق بالفيروس المستجد.

وأعلنت أندية أخري مثل الجونة وأسوان ووادي دجلة عن ظهور إصابة واحدة في كل فريق بعد إجراء المسحة الخاصة بالفيروس، ولكن لم تكشف هذه الأندية عن هوية المصابين وهل هم من اللاعبين أم أفراد الجهاز الفني والإداري؟.

الشائعات تطارد بعض نجوم الكرة المصرية

طاردت الشائعات بعض اللاعبين بالدوري المصري بخصوص اصابتهم بفيروس كورونا، ولكن سرعان ما خرج هؤلاء اللاعبين وأكدوا عدم صحة تلك الأنباء تمامًا ومن أبرز ضحايا شائعات الإصابة بالفيروس المستجد، محمود جنش حارس الزمالك وباسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي، وعماد السيد حارس الاتحاد السكندري، وعمر صلاح حارس سموحة.

كما تعرض لشائعات الإصابة بكورونا أحمد فتوح الظهير الأيسر لسموحة، ومحمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ومحمد مجدي ومحمد صادق ثنائي الإسماعيلي.