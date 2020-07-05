رياضة | اتحاد الكرة يعلن عن "كرة موحدة".. غدا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن عن "كرة موحدة".. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني عن وجود كرة موحدة لبطولة الدوري الموسم القادم .

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني مؤتمرًا صحفيا في الثانية من بعد ظهر غد الاثنين للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات يرجو اتحاد كرة القدم من السادة الإعلاميين الالتزام بهذه الاجراءات والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق اجراء التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه.