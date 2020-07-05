رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

يخوض فريق ريال مدريد الاسباني بعد قليل مباراة صعبة أمام بيلباو ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري.

ودخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى :تيبو كورتوا.

خط الدفاع :كارفاخال، سيرجيو راموس، إيدير ميليتاو، مارسيلو.

خط الوسط :لوكا مودريتش، كاسميرو، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم :ماركو أسينسيو، رودريجو، كريم بنزيما.

تغطية المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 3: ركلة حرة لصالح فريق ريال مدريد على حدود منطقة جزاء بلباو بعد إعاقة من أوناي لوبيز لمحاولة مرور كريم بنزيمة.

الدقيقة 4 : نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من مرة واحدة من ماركو أسينسيو أبعدها الحارس أوناي سيمون عن مرماه فوصلت الكرة إلى كريم بنزيمة المتمركز على حدود منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فمرت بدون خطورة.

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الدقيقة 7: كرة عرضية أرضية من جهة اليسار مرت من دفاع مدريد بغرابة وصلت إلى إيناكي ويليامس ولكنه كان في موقف تسلل.

الدقيقة 13: تسديدة من أوناي لوبيز لاعب فريق بلباو من على حدود منطقة الجزاء أبعدها دفاع ريال مدريد عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 14: كرة عرضية من فيدريكو فالفيردي من جهة اليمين أبعدها دفاع بلباو عن مناطق الخطورة

الدقيقة 20: إيناكي ويليامس حاول التوغل في اتجاه منطقة جزاء ريال مدريد ولكن تداخل معه إيدير ميليتاو ببراعة واستخلص الكرة قبل أن تشكل خطورة.

الدقيقة 23: ركلة حرة لصالح فريق بلباو بالقرب من منطقة جزاء مدريد نفذها أوناي لوبيز عن طريق جملة تكتيكية ولكن أبعدها دفاع مدريد.

الدقيقة 27: كرة عرضية من رودريجو سيلفا من جهة اليمين أبعدها دفاع بلباو عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 37: هدوء في المباراة وانحصار الكرة في منتصف الملعب.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني وسط ضغط من ريال مدريد لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 57.. تسديدة من راؤول جارسيا وتمر سليمة على دفاع ريال مدريد