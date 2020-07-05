رياضة | عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت عمة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونجم فريق ليفربول الإنجليزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

ورحلت عمة محمد صلاح عن عالمنا بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفي بسيون المركزي إلا أن حالتها تدهورت وتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ.

وسيتم تشييع جنازة عمة محمد صلاح عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.

وكان النجم المصري قد توج مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الانجليزي في الأيام الماضية عقب خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بهدفين مقابل هدف في بطولة البريميرليج.