رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.

مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما يتردد عن تفاوض الأهلي مع النجم البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وأكد مصدر داخل الأهلي أنه لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي واللاعب البوركيني ولكن كل ما في الأمر أن تراوري يعد من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها للسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري رنيه فايلر أشاد بالقدرات التي يتمتع بها إيريك تراوري، ولكنه يحتاج للاعب يجيد القيام بأكثر من دور في خطته.

ويري فايلر أن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، أو اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، هما الأقرب لتدعيم مركز الهجوم داخل تشكيل المارد الأحمر في الموسم الجديد.