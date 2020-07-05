الامارات | ليفاندوفسكي مؤهلاَ لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي مؤهلاَ لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح هانزي فليك مدرب نادي بايرن ميونيخ، مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بعد تجاوزه عتبة الخمسين هدفا حتى الآن.

ويقدم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما، أداء لافتا، وساهم بهدفين في فوز فريقه 4-2 على باير ليفركوزن في نهائي مسابقة كأس ألمانيا السبت. ورفع رصيده 51 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 34 في الدوري المحلي الذي توّج هدافه للمرة الخامسة (مرتان مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند).

وقال فليك "عندما ترى انه سجل 34 مرة في الدوري، هذا يكفي ليجعلك تعتقد ان لاعبا في البوندسليغا قد يكون الأفضل في العالم هذا العام".

وتعود آخر كرة ذهبية للاعب في البوندسليغا، الى ماتياس زامر (1996 مع بوروسيا دورتموند).

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في ختام الموسم الحالي، بينما يمنح الاتحاد الدولي (فيفا) بدوره جائزة سنوية في الفئة ذاتها.

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وبحسب الاحصاءات التي نشرها الموقع الالكتروني لبايرن بعد الفوز على ليفركوزن في برلين، وتحقيق ثنائية هذا الموسم بلقب الكأس والدوري المحلي (أحرزه بايرن للمرة الثامنة تواليا)، بات ليفاندوفسكي هداف مسابقة الكأس أيضا مع ستة أهداف.

كما بات البولندي أول لاعب يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس ألمانيا، وأول لاعب يسجل في ثلاث مباريات نهائية متتالية للمسابقة.

وعادل الدولي البولندي رقمه القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، والذي سبق له ان حققه في موسم 2015-2016.

ولا تزال أمامه فرصة زيادة رصيده، اذ يستعد مع فريقه لاستكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا، من خلال خوض إياب الدور ثمن النهائي ضد تشلسي الإنجليزي في أغسطس المقبل.

وفاز بايرن ذهابا على أرض مضيفه الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة سجل خلالها البولندي هدفا.

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