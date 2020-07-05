شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يقرر استئناف مسابقاته أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال المسابقات بدءًا من شهر أغسطس المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والطبية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن اتحاد اليد استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد 2000 و2002، ودوري عمومي السيدات، وكذلك استكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز، واستكمال مباريات الصعود بدوري الدرجة الأولى.

وفيما يخص دوري المحترفين؛ فسيتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر 2020، على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للمنتخب الوطني، استعدادًا للمونديال، يناير 2021، وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بأنديتهم.