شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة أتلتيك بيلباو وريـال مدريد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي أتلتيك بيلباو نظيره ريـال مدريد على ملعب سان ماميس، في تمام الثانية ظهرًا، في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريـال مدريد اللقاء باحثًا عن تعزيز صدارته لجدول الترتيب، فيما يأمل أتلتيك بيلباو في ضمان مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية.

ويخوض أصحاب الأرض اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: كابا، يراي، مارتينيز، يوري

الوسط: مونيايين، أوناي لوبيز، داني جارسيا، كوردوبا

الهجوم: ويليامز، راؤول جارسيا

فيما يدخل ريـال مدريد المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

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الدفاع: كارفخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، مارسيلو

الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش

الهجوم: أسينسيو، رودريجو، بنزيما