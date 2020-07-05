شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي يعلق على انتهاء صراعات مجلس الأهلي مع تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته بانتهاء الصراعات القضائية بين مجلس الأهلي وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك بعد تنازله عن القضايا عقب وفاة والدة «الدرندلي».
وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم سبورت»، أن والدته قضت حياتها في العمل العام وشرف بها في حياتها وفي مماتها بعدما تركت ذكرى وسيرة جيدة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بكم الود والدعم من قدامى الأهلي خلال جنازة والدته.
وأكد خالد الدرندلي انتهاء الصراعات والخلافات القضائية مع تركي آل الشيخ عقب وفاة الوالدة مباشرة بتنازله، قائلًا: «الحمد لله على هدوء الأمور، وهذا ما كنا نريده، بنتعلم أن كل الصراعات زائلة، ولا تتبقى لنا إلا السيرة الحسنة وحب الناس والذكريات الطيبة في النهاية».
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