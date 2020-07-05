شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد وأرسنال يراقبان موقف «خاميس» في مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يراقب ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان موقف النجم الكولومبي خاميس رودريجيز مع ناديه ريـال مدريد الإسباني، تمهيدًا للتحرك والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللاعب الذي خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، ولا يحظى بمكانة أساسية في الفريق الملكي، يبدو قريبًا من مغادرة قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف.

وقد يرغب النادي الإسباني في بيع اللاعب هذا الصيف للحصول على مقابل مادي عوضًا عن خسارته مجانًا مع انتهاء عقده العام المقبل.

ويحظى اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأخرى بالإضافة إلى يونايتد وأرسنال، إذ يتابع أيضًا كل من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني تطورات وضع اللاعب مع ناديه من أجل التحرك لمحاولة التعاقد معه في اللحظة المناسبة.