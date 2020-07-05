شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي في إيطاليا على توقيع «ميليك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل المهاجم البولندي أركاديوش ميليك، نجم نادي نابولي الإيطالي، على رادار 3 أندية من كبار الكالتشيو، هي يوفنتوس وميلان وروما، إذ يلوح في الأفق صراع صيفي على توقيعه.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا جذب أنظار الأندية الثلاثة، وفيما يبدو أنه قريب من مغادرة ملعب سان باولو هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس هو الوجهة المحتملة للاعب، إلا أن رئيس نابولي أوريليو دي لاورينتيس يفضل بيعه لروما، مقابل حصوله على اللاعب جينكيز أوندير.
في المقابل، يراقب نادي ميلان بدوره وضع «ميليك»، آملًا أن يتمكن من التدخل وحسم الصفقة لصالحه وخطفها من أنياب كل من يوفنتوس وروما.
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الوضع في مصر
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اصابات
74,035
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تعافي
20,103
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وفيات
3,280
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