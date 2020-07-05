شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: «سيزا» يجتمع باللاعبين.. واستمرار تأهيل حمدي فتحي ومحمد محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح، اليوم الأحد، على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وحرص ديفيد سيزا على الحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

فيما خاض حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق.

ويخوض الثنائي المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.

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وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.