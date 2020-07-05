شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يتفاوض مع تشيلسي لضم «إيمرسون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات مع نظيره الإنجليزي تشيلسي من أجل التعاقد مع اللاعب إيمرسون بالميري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن العملاق الإيطالي يبدو مستعدًا لدفع 18 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الظهير الأيسر، إلا أن البلوز يأملون في الحصول على مقابل أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيطالي يرغب في الرحيل عن تشيلسي في ظل عدم اعتماد مديره الفني فرانك لامبارد عليه كلاعب أساسي.
ولم يشارك الظهير الأيسر سوى في 19 مباراة فقط بجميع البطولات هذا الموسم بقميص البلوز، لم يسجل خلالها أي أهداف ولم يصنع سوى هدف وحيد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
74,035
-
تعافي
20,103
-
وفيات
3,280
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر يتفاوض مع تشيلسي لضم «إيمرسون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.