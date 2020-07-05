شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يتفاوض مع تشيلسي لضم «إيمرسون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات مع نظيره الإنجليزي تشيلسي من أجل التعاقد مع اللاعب إيمرسون بالميري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن العملاق الإيطالي يبدو مستعدًا لدفع 18 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الظهير الأيسر، إلا أن البلوز يأملون في الحصول على مقابل أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيطالي يرغب في الرحيل عن تشيلسي في ظل عدم اعتماد مديره الفني فرانك لامبارد عليه كلاعب أساسي.

ولم يشارك الظهير الأيسر سوى في 19 مباراة فقط بجميع البطولات هذا الموسم بقميص البلوز، لم يسجل خلالها أي أهداف ولم يصنع سوى هدف وحيد.