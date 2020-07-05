شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك»: لهذا السبب اخترت ليفربول بدلًا من تشيلسي ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن أسباب اختياره الانضمام إلى ناديه الحالي ليفربول، رغم تلقيه عروضًا من تشيلسي ومانشستر سيتي كذلك، أثناء تواجده في ساوثهامبتون.

وقال «فان دايك»، في تصريحات نقلتها عدة صحف بريطانية: «كان لدي الفرصة للذهاب إلى تشيلسي ومانشستر سيتي، عندما تقارن بين الأندية أنت تنظر للتاريخ، للمدينة، للفريق الحالي، لخطتهم في المستقبل القريب، ولكن أهم شيء تنظر إليه هو المدرب، ويورجن كلوب هو سبب مهم لاختياري ليفربول».

وأضاف الهولندي: «كلوب لديه شيء خاص، هل هي طاقته؟ هل هي صورته الإجمالية؟ أحيانًا أجلس وأفكر في ما يفعله وما يملكه أكثر من الآخرين، أعتقد أنه طريقة إدارته للشخص، هذه الأيام هذا أهم من أي شيء في كرة القدم».

وتابع اللاعب: «كلوب يمنحك إحساسًا رائعًا، هو يكون سعيدًا حقًا حين تدخل النادي في الصباح، قد يبدو هذا شيئًا بسيطًا، لكنه يلهمك حقًا كلاعب».