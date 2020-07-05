شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعقد مؤتمرا صحفيا بنادى النادى لإعلان تفاصيل الأكاديميات الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشهد غدا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً بنادى النادى بأكتوبر للإعلان عن تفاصيل تدشين التعاقدات الخاصة بالأكاديميات والمدارس الرياضية الأجنبية والمصرية التى ستعمل بالنادى خلال الفترة المقبلة .
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قيادات وزارة الشباب و الرياضة وكذلك مسئولي ومديرى الأكاديميات و المدارس الرياضية الأجنبية في مصر .
يضم عدة ملاعب يصل عددها بالفرع الرئيسى 14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم أحد فروع البنوك.
وكذلك المبنى الإدارى والاجتماعى، وكذلك حمامات السباحة، وعدد من الملاعب، بالإضافة إلى الحدائق الخاصة بالعائلات.
من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى أن مشروع نادى النادى يعد من الصروح الرياضية الواعدة التى تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادى النادى بالتعاون مع القطاع الخاص.
ووقع صبحى بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك مختلقة، على أن تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادى النادى فرع 6 أكتوبر فى إطار سعى النادى لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.
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