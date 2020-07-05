شكرا لقرائتكم لجنة القيم بالأولمبية تطالب التايكوندو بصورة من عمومية الأسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت لجنة الهيئات و الأندية و القيم باللجنة الأولمبية برئاسة أحمد حافظ ، صورة من محضر الجمعية العمومية لمنطقة الإسكندرية للتايكوندو ، و التي عقدت نوفمبر الماضى ، و التي ترتب عليها تقدم أكثر من عضو باستقالته ، و حل المنطقة و إيقاف رئيسها ، وكذلك تقديم شكاوى ضد رئيس المنطقة .

وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من لجنة القيم باللجنة الأولمبية يطلبون صورة المحضر ، وصورة معتمدة من استمارة التفويض للحضور عن احد مراكز الشباب لحضور العمومية ، مع التحقيق مع ادارى مركز الشباب لسؤاله عن واقعة تزوير توقيع عضوة المجلس .

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حل مجلس إدارة منطقة الإسكندرية، برئاسة عادل سرور، وإيقافه عامين عن مزاولة أى نشاط للعبة، بأى صفة أو أى جهة، على خلفية الاستقالات المسببة من أعضاء مجلس المنطقة والشكاوى ضده من بعض الأندية ومراكز الشباب بعدم صحة توقيع مندوبيها على محضر الجمعية العمومية للفرع، وأرسل الاتحاد نتيجة التحقيقات إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لإخطارها بنتيجة التحقيقات مع رئيس المنطقة، وبطلان قرارات الجمعية المذكورة، وإعادة عقدها وفقا للوائح القوانين، مع تشكيل لجنة لاستلام أصول المستندات والأوراق الخاصة بالفرع والميزانيات.

كما قرر الاتحاد إحالة كافة الأوراق الخاصة بالجمعية التى تم تزوير التوقيعات بها إلى الجهات المختصة، وهى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، لفحصها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإخطار مجلس الإدارة بالاتحاد بما تم فى هذا الشأن .