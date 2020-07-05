شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يخاطب 4 ملاعب لاستضافة مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وكل طرق الوقاية بما فيها مسحات كورونا للاعبى كرة السلة هي مسئولية الأندية خلال فترة التدريبات ، ويكون كل فريق مسئول عن تطبيقها للاعبيه لحمايتهم وفقا لما جاء في الكود الأول ضمن الاكواد الارشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة .

وأضاف نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن فترة المنافسات لم يتم الاتفاق على تفاصيل الإجراءات الاحترازية فيها بين الأندية و الاتحاد حتى الان ، إلا انه تمت مخاطبة الأندية لعمل المسحة للاعبيها قبل منافسات الدورى .

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كان اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة أرسل خطابا رسميا إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، من ممارسى اللعبة ، لإخطارهم بالتعليمات والخطوات التي حددتها وزارة الشباب و الرياضة لعودة النشاط الرياضى وفقا لتصنيف اللعبة من حيث التلامس بين الاتحادات المختلفة .

وجاء في الخطاب أن الاجراءات والارشادات الصادرة الواجبة الاتباع الخاصة بالاندية المشاركة فى مسابقات موسم 2019/2020 يمكن بدء التدريبات اعتبارا من اول يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من أول اغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامسات المختلفة وتطبيق اكثرا احترازا بشكل تدريجى ، وفيما يخص السلة فإنها تندرج تحت الألعاب التلامسية ، ومن المقرر أن تبدأ التدريبات من اول يوليو 2020 ، على أن تكون المنافسات من اول اغسطس 2020

وأكد دكتور مجدي أبو فريخة أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوما، علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.